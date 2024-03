Lazio, la fragilità emotiva è il tuo punto debole: il dato shock

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Basta un colpo per non rialzarsi più. È questa una delle più grandi fragilità della Lazio, che ne ha condiziona il rendimento e la stagione fino a questo momento molto al di sotto delle aspettative. L’aspetto emotivo ha inciso notevolmente sulla mentalità della squadra e i dati confermano a pieno la debolezza. Nessuno in Serie A, riporta il Corriere dello Sport, ha perso in percentuale il maggior numero di match una volto sotto nel punteggio. Ai biancocelesti è accaduto 12 volte su 13 situazioni di svantaggio, il 92% dei casi. Dalla gara con Genoa e Lecce, passando ai big match con Juve, Inter, Atalanta e col Bologna.

A rendere il tutto ancor più grave, c’è un dettaglio che lascia a desiderare: in quattro di queste situazioni i biancocelesti erano riusciti anche a passare in vantaggio, ma non sono riusciti a mantenerlo. Ogni volta che sono andati sotto non sono mai stati in grado di trovare delle alternative per poter rimettere la gara in piedi. Un solo precedente, in questo campionato, lascia accesa una piccola speranza. È proprio contro il Frosinone nell’incontro all’Olimpico, Castellanos, Isaksen e Patric riuscirono a ribaltarla e a portare a casa i tre punti.

