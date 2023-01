Lazio, la freccia nell'arco di Sarri si chiama Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Freccia in posizione. Arco in tiro. Centro. L'arciere Zaccagni sta trascinando la Lazio quando Immobile rimane a secco. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'attaccante ha fatto sei gol (uno in meno del capitano). L'ultimo è arrivato contro l'Empoli, aveva dato l'illusione della vittoria. Sarri punta molto su di lui, a Sassuolo potrebbe confermarsi. Con i neroverdi si accende: 3 reti all'attivo, vittima preferita. Segnare in trasferta non è un problema per lui, a Firenze e Bergamo ha colpito il bersaglio. Tre marcature fuori casa non le ha mai fatte.

DUALISMO CON FELIPE ANDERSON - Il dualismo con Felipe Anderson non è in problema. Il brasiliano a Reggio Emilia (sede del Mapei Stadium dove gioca il Sassuolo, ndr) si scatena: 2 reti e 4 assist in cinque partite giocate nel fortino neroverde. Non segna consecutivamente in due partite dal 2015, questa può essere la volta buona.