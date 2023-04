Lazio, la Juve è un tabù che dura da 20 anni: i numeri impietosi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a ospitare la Juventus. Il club bianconero è il grande tabù delle aquile. Negli ultimi 20 anni, la Lazio ha vinto solo due volte. La prima nel 2003 con le reti di Corradi e Fiore, la seconda nel 2019. Quattro anni fa il 3-1 in rimonta firmato da Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo fece esplodere l'Olimpico. Sulla panchina dei piemontesi c'era proprio Sarri che contro Allegri non ha numeri positivi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico bianconero è l'unico in doppia cifra nelle vittorie contro quello biancoceleste (10), che unite ai 4 pareggi comportano una media di 2 punti a partita in 17 precedenti. Altro che gli 0,76 del Comandante.