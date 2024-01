Lazio, la metamorfosi che richiama la Champions: la scalata di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dalle ceneri alla rinascita. Maurizio Sarri scala la classifica dopo un periodo alquanto buio e pieno di dubbi sul futuro della crosa europea. Letteralmente: dall’ultimo al quinto posto. Adesso la Lazio si trova a meno 1 dalla Fiorentina, che attualmente occupa il quarto posto. Sembrava impossibile, ma la lenta risalita fin qui, ha portato a qualcosa di concreto, di più tangibile.

Come riporta il Corriere dello Sport, dietro i 33 punti dopo 20 giornate sono frutto di un lavoro enorme, faticoso e silenzioso, portato avanti a Formello durante un autunno pieno di ostacoli. Non solo, a questo vanno aggiunti i grandi risultati in termini di qualificazione, prima gli ottavi di finale, poi i quarti, eliminando la Roma e accedendo così alle semifinali di Coppa Italia. A questo si lega anche l'accesso agli ottavi di Champions League, in cui i biancocelesti hanno rappresentato un'altra squadra in termine europeo, rispetto al passato periodo di incertezze in campionato.

Dalla netta mancanza dei gol di Milinkovic, e degli attaccanti che non andavano in rete come lo scorso anno, Sarri ha deciso di sopperire con la concretezza, mettendo a segno sei vittorie di corto muso e avvalendosi dell'integrazione di tutti i nuovi acquisti, con alcuni di loro già indispensabili: Rovella, Guendouzi e Castellanos. Dopo il ko all'Olimpico contro il Genoa ha preso luogo la metamorfosi della Lazio: ad oggi non può che continuare a risalire.