Lazio, la nuova versione di Milinkovic è più concreta e meno barocca

RASSEGNA STAMPA - Contro il Verona si è vista la nuova versione di Milinkovic, quella che più piace a mister Sarri. Meno palloni persi, più verticalizzazioni riuscite. Lo ha sottolineato anche il tecnico toscano in conferenza stampa: "Secondo me ha fatto una buona partita anche a Verona, per la prima volta si sono contate più verticalizzazioni che palloni persi, un dato importantissimo. A voi piace più Milinkovic tacco e punta, a me invece piace più l’ultima versione. Lo vedo molto focalizzato anche sulla squadra, un bell’atteggiamento". Stando ai dati Opta i palloni persi sono stati 20, le verticalizzazioni sei in più. Per trascinare la Lazio in Champions serve più concretezza. Dopo un periodo d'appannamento il Sergente sembrerebbe essersi ritrovato. Servirà la sua miglior versione (il suo ultimo aggiornamento, se in funzione, andrà bene) per battere l'Atalanta, una delle sue bestie nere. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, il serbo ha segnato ai bergamaschi quattro volte in campionato, più il gol nella finale di Coppa Italia del 2019. È la squadra a cui ha segnato di più in Serie A dopo l'Inter. I gol scarseggiano per Milinkovic (appena 6 in stagione). Quella di stasera è un'occasione per alzare le statistiche e verificare se la nuova versione è ancora in funzione.