Lazio, La Repubblica incorona Sarri: "La rivincita del comandante"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio espugna il Maradona e supera il Napoli grazie alla rete di Matias Vecino. Un successo che porta la firma di Maurizio Sarri che annulla i partenopei e non permette alla capolista di giocare ai propri livelli. A incoronare il tecnico biancoceleste è La Repubblica nell'edizione di Napoli. Antonio Corbo scrive Il Commento dal titolo "La rivincita del comandante che ha cancellato il Sarrismo". Il giornalista spiega: "Più che una sfida al suo passato, è la storia di un allenatore che si reinventa. Sarri lascia Sarri a Roma. Cancella il sarrismo. Lo viola, rinnega, ribalta. Non è più l’allenatore che il 17 febbraio 2016 negli ottavi di Champions portò il Napoli a schiantarsi sul Real Madrid, «perché noi giochiamo in un solo modo». [...] Ordina una missione senza precedenti il profeta della filosofia estetica applicata al calcio. Non far giocare il Napoli dei record. Ma come? Anestetizza il Napoli nelle prerogative, negli artifici, negli interpreti più pericolosi. Si può immaginare la sua lezione alla lavagna. Punto primo: rendere ininfluente Lobotka, la mente del Napoli. Gli manda addosso Immobile subito, lo scherma poi con altri tre per rompere le linee di passaggio, Vecino è dirimpettaio, lo assistono Felipe Anderson e Zaccagni. Il secondo da braccare è Kvara, stesso concetto. Milinkovic Savic è il vero ostacolo sulla corsia destra della Lazio, ma intervengono più avanti lungo la linea Felipe, più dietro Marusic. La densità della Lazio lascia poco spazio, si gioca tutti stretti uno all’altro come in un tram alle prime corse del mattino, Osimhen lotta senza respiro nel duello con Patric, Lozano è chiuso da Hysaj. Prova a fare tutto Anguissa. Che il Napoli sia in confusione, lo fa capire Spalletti, urla angosciato come mai, invoca di far girare la palla e di mantenere la calma, ma chi l’ha persa sembra lui. Una Lazio così non se l’aspettava. [...] Il blitz di un Sarri mascherato"