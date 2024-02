Lazio, La Repubblica: "Ora Lotito riflette sul futuro di Sarri"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio cade male sul campo dell'Atalanta. Un ko che fa scivolare i biancocelesti al nono posto. Una sconfitta che apre anche gli interrogativi sulla squadra e sull'allenatore. L'edizione odierna de La Repubblica scrive: "La sensazione è che la squadra non si diverta più a mettere in pratica le idee di Sarri. Chissà se i giocatori ci credono ancora, ma di certo non sembrano tranquilli e leggeri di testa. Per questo Lotito riflette sul futuro di Sarri, che può tornare in bilico se lo spogliatoio non dovesse dare segnali perentori". L’attenuante rimane il mancato intervento sul mercato di gennaio che non era necessario secondo la società come ribadito ieri da Fabiani. Vedendo il campo, però, la sensazione sembra un'altra.