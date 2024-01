Lazio, la rivoluzione è già iniziata: dalla rosa ringiovanita al rinnovo di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è intenzionata a ringiovanire la rosa. Lo vuole soprattutto Maurizio Sarri che ne ha parlato anche con Lotito intorno a Capodanno. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il mister era stato chiaro: non ha mai voluto dividere i giocatori in base all'età, di solito lo ha fatto tra forti e meno forti.

Il processo di svecchiamento è già iniziato? Sarà forse solo un caso che quella vista contro il Frosinone è stata la più giovane Lazio da quando siede sulla panchina: 27 anni e 49 giorni la media, con solo tre "vecchi", Marusic, Patric e Felipe Anderson. Sarri vuole continuare a scoprire dove può arrivare una squadra più fresca, magari competitiva quanto quella dello scorso anno e firmerebbe per questo subito il rinnovo.

Di questo rinnovo se ne parlerà a marzo, la società è pronta. La Lazio sta pian piano rialzando la testa in campionato, non vede l'ora di affrontare il derby di Coppa Italia e in Champions continua a sognare. L'idea di una rosa più giovane dipende anche dal piazzamento finale. Quel che è certo è che il tecnico non andrà in scadenza del 2025.