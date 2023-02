Lazio, la rosa della discordia: Sarri punge, s'infiamma il tema sull'organico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La partita che si sta giocando in casa Lazio vede Sarri chirificatore tagliente, Lotito e Tare precisatori intransigenti. S'era partiti dalla collisione verbale sul tema "Champions sì, Champions no?", provocata dallo scontro Sarri-Tare e proseguita da Lotito con il comunicato. Il dibattito sta proseguendo sul tema "rosa" e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, resta apertissimo. Dopo il Cluj l'allenatore ha chiarito il suo punto di vista: "Non abbiamo una rosa di due squadre da poter alternare, ma abbiamo 11 giocatori, 4-5 ricambi e 4-5 ragazzi da dover tirare su". In conferenza ha aggiunto che a Londra poteva "cambiare 10-11 giocatori". Ma la Lazio non è il Chelsea, lo sanno tutti. Tare ha sempre ripetuto che "la Lazio ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per arrivare tra le prime quattro" e sulla Conference ha inteso che "dobbiamo dare il massimo". Lotito nella famosa nota di gennaio puntualizzò che "la rosa è stata rinforzata con acquisti di livello che stanno già danno un forte contributo".

E Sarri? Le sue uscite sono diventate sempre più pungenti. Sul tema Champions: "Con la società non erano stati fissati obiettivi precisi, il presidente mi ha sempre chiesto di dare tutto quello che potevamo". Le frecciate del tecnico sono proseguite nelle conferenza pre-Cluj, parlando di ciò che era accadde nell'ambiente Juve: "Quando la Lazio era seconda, dietro di uno o due punti, e fecero il calendario nuovo, i dirigenti mi dissero di concentrarmi sull’Inter e scordarmi la Lazio perché non ce la poteva fare fare”. A buon intenditor... La partita Lotito-Tare-Sarri resta aperta in piena corsa Champions e Conference, aspettando i prossimi colpi di questo matrimonio double-face.

