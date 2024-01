Lazio | La sola nota lieta, Castellanos "corre" verso il Napoli: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La sola buona notizia al termine di una gara che ha visto la Lazio farsi letteralmente schiacciare dall'Inter coinvolge Taty Castellanos. L'argentino - riporta Corriere dello Sport - ha cominciato a svolgere degli allenamenti più sostenuti in Arabia Saudita, in linea con la tabella di marcia relativa al suo recupero. Andando avanti di questo passo potrebbe tornare a disposizione di Sarri per la sfida contro il Napoli. Un piccolo segnale, ma incoraggiante per l'allenatore, che avrebbe così più possibilità di scelta e un maggior numero di frecce nell'arco. Sarebbe già qualcosa, visto che ieri, sotto 2-0 ma ancora con la possibilità di rientrare in gara, il tecnico come unica e ultima opzione offensiva aveva il baby Primavera Sana Fernandes.

