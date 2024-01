Lazio, la spalla di Patric dà ancora problemi: i nuovi tempi di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Patric per la sfida contro il Napoli e forse non ce l'avrà a disposizione neanche contro l'Atalanta. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, lo spagnolo non ha ancora recuperato il problema alla spalla destra rimediato contro il Lecce e avrà per questo bisogno di circa altri 10 giorni di riposo. Chissà se ce la farà a partire per Bergamo, Sarri ovviamente spera.

Intanto si studiano a Formello le mosse anti Napoli, con Gila leggermente in vantaggio Casale per fare coppia con Romagnoli. L'ex Verona sta facendo i conti con qualche acciacco in più rispetto alla scorsa stagione: la sua ultima sfida da titolare risale al 17 dicembre scorso contro l'Inter. Sulle fasce domenica Marusic e uno tra Lazzari e Pellegrini.