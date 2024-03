Lazio, la vittoria in casa manca da un mese in mezzo: i numeri

RASSEGNA STAMPA - Se nelle coppe l'Olimpico è stato un alleato fedele, non si può dire lo stesso in campionato. La rincorsa della Lazio deve passare anche dalle partite in casa e soprattutto Immobile è compagni devono tornare a vincere tra le mura amiche. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, la vittoria sulle rive del Tevere manca dal 14 gennaio quando una rete di Felipe Anderson piegó il Lecce. Da allora mai una gioia tra le mura amiche e classifica che è precipitata. La Lazio ha racimolato 19 punti in 14 trasferte, rendimento inferiore solo a quelli di Inter, Juventus, Milan e Napoli. A pesare sull'8° posto in classifica è invece quello casalingo, guarda caso il nono della Serie A con 21 punti in 12 match. Una media di 1,75 che a tutto fa pensare tranne che a una conferma in Champions.