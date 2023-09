Lazio, la vittoria sul Napoli fa felice Sarri: la sua reazione

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri si gode il successo della sua Lazio. La vittoria sul Napoli ha spento i malumori e riacceso l'entusiasmo in casa biancoceleste. Un trionfo importante per abbandonare quota zero e per iniziare finalmente la stagione. Nel video della società si vede Sarri urlare ed esultare al triplice fischio dell'arbitro Colombo, ma la gioia più grande è stata nel post partita. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il mister avrebbe fatto i complimenti a tutti sabato nello spogliatoio per il trionfo. Non solo, i complimenti sono stati estesi soprattutto per averci creduto contro tutti e tutto, nell'intensa settimana di lavoro a Formello. Per premiare i suoi ragazzi, l'allenatore ha concesso alla squadra due giorni di riposo come premio poi si ritroveranno a Formello. Sarri dovrà fare a meno dei tanti nazionali, ma potrà lavorare in special modo con i nuovi che non lasceranno il centro sportivo (Isaksen, Rovella, Guendouzi, Castellanos, Pellegrini, Sepe e Mandas)