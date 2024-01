Lazio, Lautaro è la tua bestia nera! E in Supercoppa...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lautaro Martinez è un vero spauracchio per la difesa della Lazio. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport spiega come in dieci incontri l'argentino abbia segnato ben 6 gol. In particolare nelle ultime tre sfide, l'attaccante dell'Inter è stato capace di fare 4 centri. Nel bilancio complessivo è leggermente in vantaggio, con 5 successi e 4 sconfitte, ma ciò non toglie che il Toro sarà il pericolo numero uno per la retroguardia biancoceleste. Non è finita qui perché Lautaro insegue la terza Supercoppa Italiana consecutiva. Nelle due precedenti edizioni è sempre andato in gol e sogna di alzare il primo trofeo con la fascia di capitano al braccio.