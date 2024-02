Lazio, le ali non decollano e i numeri sono da allarme rosso

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha un problema con il gol e i dati continuano a peggiorare partita dopo partita. Il deficit maggiore proviene dalla fasce dove Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro e Isaksen hanno portato a casa fino a ora un misero bottino con 7 reti complessive in 22 gare giocate. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport il più 'prolifico' è Zaccagni (3 gol), seguito da Felipe Anderson (2).

Il problema nasce sulle fasce, Zaccagni nella passata stagione era arrivato a quota 10 reti e Felipe Anderson a 9, ma anche dall'attacco. Immobile è fermo a cinque gol, di cui quattro su rigore, Castellanos a 2 e se il problema è il campionato anche le coppe seguono lo stesso andamento. L'arciere biancoceleste ha deciso il derby contro la Roma dal dischetto, Pedro ha alzato la media in Champions mentre Felipe Anderson e Isaksen sono a secco nelle altre competizioni.

I motivi di questo crollo? Diversi. Tra chi non è in condizione, vedi Zaccagni, a chi ha impiegato tempo per ambientarsi (Isaksen), passando per questioni contrattuali come quella di Felipe Anderson fino alla carta d’identità per Pedro che non è mai riuscito a dare veramente la scossa.