Lazio, le condizioni di Provedel: i tempi di recupero e chi lo sostituirà

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'infortunio di Provedel contro l'Udinese ha aggravato una situazione già molto difficile in casa Lazio. Una brutta distorsione alla caviglia costringerà il numero 94 a rimanere fermo ai box. Fortunatamente sono escluse fratture, come sottolineato anche dal comunicato di ieri mattina della società biancoceleste. Come riportato da Il Corriere dello Sport, tra 48-72 ore l'ex Spezia svolgerà nuovi esami per ottenere un quadro più preciso della situazione.

Si prevede comunque un mese di stop. Provedel salterà le partite più importanti della stagione della Lazio, fondamentali per risollevare l'ambiente anche e soprattutto dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Oltre che a Frosinone, non ci sarà né contro la Juventus (sia in campionato che all'andata di Coppa Italia) e né nel derby contro la Roma.

Il suo posto tra i pali lo prenderà Christos Mandas, come già successo nella stracittadina di coppa di inizio gennaio. Come ha fatto Sarri, anche il suo vice Martusciello, ora alla guida della squadra, punterà su di lui. Il greco davanti a sé ha una grande occasione per confermare le sensazioni positive arrivate dai tanti allenamenti con la squadra e in campo.