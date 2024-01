Lazio, Lombardo e la sua top 11: una squadra tutta biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - I suoi due anni alla Lazio, forse, arrivano solo dopo quelli passati con la Sampdoria. Attilio Lombardo in blucerchiato è arrivato dove nessuno si è più spinto negli anni a seguire, beneficiando anche di una coppia d'attacco che molti si sognavano solamente: Vialli-Mancini. Una coppia che l'ex centrocampista ha voluto riproporre anche nella sua personale top 11 svelata ai microfoni di Sportweek e basata su ex compagni di squadra con cui ha vinto tutto, o quasi. "Mancini era fantasia allo stato puro, godeva per i gol e ancora di più per gli assist. Era allenatore già da giocatore" dice parlando dell'amico con cui ha vestito anche la maglia biancoceleste.

LA DIFESA - L'ex numero dieci, d'altronde, è il primo dei quattro giocatori scelti con cui ha passato anni speciali nella Capitale. Partendo dalla difesa, infatti, non possono mancare Nesta: "Eleganza straordinaria, capiva sempre tutto in anticipo. Meglio averlo come compagno che come avversario. Ancora adesso vedo pochi difensori completi come lui" e Mihajlovic: "Insieme alla Sampdoria e alla Lazio. Un extraterrestre nelle gare di punizioni: nemmeno Veron lo batteva. Piede sensibile, carisma super. Prendeva sempre le difese dei compagni".

CENTROCAMPO - Dopo aver citato già l'attacco e la difesa, considerando il livello di quella squadra, è impossibile che nessuno laziale occupi un posto a centrocampo. E infatti Lombardo non delude, affidando le chiavi del gioco a un talento come Juan Sebastian Veron, chiamato da tutti la 'Brujita': "Ci siamo conosciuti alla Sampdoria e ritrovati alla Lazio. Nelle difficoltà bastava passare la palla a lui: una sicurezza. Non dimenticherò mai la magia su punizione nel derby contro la Roma"

LA TOP 11 DI LOMBARDO (3-4-1-2): Pagliuca; Nesta, Mihajlovc, Vierchowod; Torricelli, Veron, Deschamps, Maldini; Zidane; Mancini, Vialli. All.: Boskov-Lippi