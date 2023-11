Lazio | Lotito a Formello. Il discorso alla squadra: "Ne usciremo vincitori"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Come anticipato, prima della partenza della squadra verso Salerno, Lotito si è recato a Formello dove ha avuto un colloquio con i calciatori. Il patron ha voluto motivare il gruppo alla vigilia della ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali e, dunque, la sfida all'Arechi contro i granata. Nel discorso, riporta Il Messaggero, l'imprenditore romano ha sottolineato l'importanza delle due sfide che attendono Immobile e compagni: quella odierna e quella di martedì contro il Celtic. Per superarle con i giusti risultati, saranno necessarie motivazione e determinazione in più. "Se combatteremo e ci metteremo il sangue allora vedrete che ne usciremo vincitori”, le parole di Lotito.

