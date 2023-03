Lazio, Lotito deluso dalla squadra: niente sfuriate ma...

TUTTOmercatoWEB.com

Una serata amara quello dell'Olimpico iniziata nel modo migliore, con la bellissima rete di Pedro, e finita con la rimonta dell'AZ Alkmaar che ora avrà un vantaggio importante in vista della gara di ritorno in Olanda. Un atteggiamento, quello della squadra, cambiato dopo il gol e che non è piaciuto al tecnico quanto al presidente Lotito. Sarri ne ha parlato in conferenza stampa: "Il presidente negli spogliatoi la pensava come me, è strano cambiare atteggiamento. Non è piaciuto neanche a lui".

L'umore del patron non era certo dei migliori: il ko di ieri complica il prossimo futuro della squadra che prima dovrà andare a Bologna, poi in Olanda e poi dovrà affrontare il derby. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Lotito non ha fatto sfuriate, non parla mai dopo la gara se non per fare complimenti, il presidente però ci ha tenuto a chiedere all'allenatore i motivi che hanno portato alla flessione dopo soli 25 minuti e che hanno fatto maturare il ko.

