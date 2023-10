Lazio | Lotito e quello scatto tra Gualtieri e Lukaku: il patron torna a parlarne

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata a Il Foglio, Lotito è tornato a parlare anche dello scatto tra Gualtieri e Romelu Lukaku, orgogliosamente pubblicato dal sindaco di Roma sui propri social. Il patron biancoceleste ha ricordato che, neanche in quella situazione, decise di polemizzare col primo cittadino, limitandosi a dire che avrebbe fatto meglio, a suo parere, a risarcire prima il cittadino a cui i tifosi della Roma avevano rovinato la macchina. Sempre in riferimento al sindaco Gualtieri, Lotito ha sottolineato come la Roma abbia utilizzato fino ad ora un marchio della città. Al contrario, lui stesso fu obbligato a chiedere l'autorizzazione per utilizzare l'immagine del Colosseo in occasione della Supercoppa Italiana giocata dalla Lazio in Cina.

TORNA ALLA HOMEPAGE