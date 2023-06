Lazio | Lotito rassicura Sarri: le parole dopo il summit

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un incontro importante quello avvenuto ieri in casa Lazio tra il tecnico Maurizio Sarri, Fabiani, Picchioni e Enrico Lotito. Sul tavolo la priorità è il mercato, soprattutto quello in entrata, da Marcos Leonardo passando per Torreira e Berardi i due profili per il quale il tecnico ha chiesto uno sforzo al patron biancoceleste. Come riportato da Il Messaggero proprio il presidente Lotito al termine dell'incontro di Castelfranco di Sopra è intervenuto telefonicamente per rassicurare l'allenatore. La promessa? Farà di tutto per accontentarlo partendo proprio dai profili considerati prioritari da Sarri.