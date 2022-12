Lazio, Lotito versa la prima rata Irpef: ecco a quanto ammonta l'importo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Gioca su più tavoli il presidente Lotito. Come un maestro di scacchi, studia le mosse in anticipo, le prevede, e molto spesso va a finire come aveva immaginato la sua testa. Ultima in ordine di tempo la vittoria sulla rateizzazione delle tasse dovute allo Stato. Si è fatto portabandiera di una necessità legata non solo al mondo del calcio, ma a quello dello sport in generale. Ogni promessa è debito. E allora, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dei 38 milioni da spalmare in cinque anni, il patron della Lazio ha versato la quota pattuita entro il 29 dicembre. Si tratta di un esborso di circa 2 milioni di euro. Un ulteriore ostacolo da tenere in considerazione che potrebbe complicare le mosse del mercato laziale.

