Lazio | Luis Alberto è Mago anche in panchina: l'ultima (sorprendente) idea

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto è stato sempre sorprendente. Ha stupite con le sue giocate, le sue uscite. Ed è altrettanto inattesa l'ultima idea che l'avrebbe stuzzicato pensando al futuro: iniziare a studiare per diventare allenatore. Come riferisce Corriere dello Sport, vorrebbe farlo continuando a giocare, per arrivare pronto al momento in cui deciderà di chiudere la carriera attuale. È ancora presto, ha 31 anni ed è fresco di super-rinnovo con a Lazio. Ma mai è troppo presto per approfondire le conoscenze, intraprendere un percorso di studi. D'altronde, in campo è sempre stato propositivo, a inizio stagione aveva colpito il mondo di guidare i compagni, dare indicazioni, supportare Sarri direttamente dal rettangolo verde. Luis ci sta già pensando: tra qualche anno spera di diventare Mago... anche in panchina.

