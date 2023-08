Lazio-Luis Alberto, la pazzia gli costerà cara: non solo una multa

TUTTOmercatoWEB.com

RASEGNA STAMPA - E pace fu. Luis Alberto ha placato i suoi dissidi interiori, ha fatto un passo indietro e chiesto scusa a chi di dovere per l’ultima ‘pazzia’ fatta. La mancata partenza per Birmingham è stato uno sgarbo pesante nei confronti di Sarri e compagni che, pur essendo abituati alle sue follie, ritengono che questa volta ci sia andato giù pesante. Come riporta il Corriere dello Sport, l’incontro chiarificatore è avvenuto a Girona, dove il centrocampista ha raggiunto la squadra in vista dell’amichevole di oggi, prima dell’allenamento di ieri. Scuse accettate, è stato riammesso in gruppo, ma certo non la passerà liscia. Dovrà pagare una multa la cui cifra si aggira intorno ai 40.000 euro come stabilito dall'accordo collettivo. Guardando negli occhi mister e giocatori, ha spiegato anche il motivo della sua presa di posizione. La bravata non ha pregiudicato il rinnovo, già firmato come da noi anticipato e di cui si attende solo l’ufficialità, ma sicuramente l'idea del gruppo di eleggerlo come vice capitano.

