Lazio, Luis Alberto preoccupa Klose: "Non lo riconosco. Mi auguro che..."

RASSEGNA STAMPA - Lazio e Bayern Monaco si affronteranno all’Olimpico tra poco meno di una settimana, il 14 febbraio, per giocarsi l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un appuntamento importantissimo per entrambe, al quale arrivano con qualche difficoltà sia per il momento che stanno vivendo sia per gli infortuni. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ha analizzata Klose. L’ex attaccante conosce bene sia l’ambiente di Monaco sia quello della Capitale e approfondendo la situazione di entrambe, ha ammesso che a destare maggiore preoccupazione sono proprio i biancocelesti e che all’interno del gruppo c’è qualcuno che non riconosce: “Non è un buon momento. Luis Alberto per esempio non lo riconosco: sbaglia spesso le scelte. Ma gioca anche lontano dalla porta”.

Il calo lo considera fisiologico dal momento che non arrivano i risultati, ci vorrà tempo e non ha alcun dubbio sul lavoro di Sarri. L’assenza di Milinkovic incide notevolmente, a parer suo, su questo aspetto mettendo in difficoltà anche Immobile che non riesce più a essere brillante come prima. Assicura però che “In Champions sarà un’altra cosa”, si augura che “la Lazio cambi atteggiamento perché vorrei vedere una bella partita”. Non è convinto sul fatto che i capitolini possano qualificarsi, ma nel calcio non si sa mai.

Infine, a proposito del suo futuro, il tedesco ha affermato di essere in attesa della giusta occasione nella speranza che non tardi troppo ad arrivare dal momento che vorrebbe allenare da subito. Cosa è imprescindibile per un tecnico? “Essere riconoscibile, deve essere affascinante. Mi piace un gioco offensivo, con possesso palla”. E poi: “Anche a me piacerebbe allenare la Lazio, ma conta la sensazione che si ha quando si parla col club che ti sceglie”.

