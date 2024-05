Lazio, Luis Alberto separato in casa: rischia l'esclusione con l'Inter e il futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non lascerà partire gratis Luis Alberto. Questo è poco ma sicuro: Lotito ha già fissato il suo prezzo che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Non è stato confermato, invece, un vertice a Formello la scorsa settimana tra il patron e la You First, l'agenzia che gestisce lo spagnolo. Rimane comunque chiaro che bisognerà portare i soldi richiesti per far andare via il Mago biancoceleste.

In caso contrario trascorrerà un'estate da 'separato in casa', come scrive Il Corriere dello Sport. Tutto è nato dallo sfogo al termine del match contro la Salernitana. Il ds Fabiani era riuscito a far rientrare il caso, scoppiato nuovamente a causa del comportamento di Luis Alberto a Monza e la scelta di Tudor di escluderlo dalla gara contro l'Empoli per scarso impegno in allenamento. Ieri lo spagnolo è tornato in gruppo a Formello, ma difficilmente verrà convocato contro l'Inter e contro il Sassuolo. La palla passa al tecnico.

Sul mercato, comunque, si muovono diverse pedine. L'estate scorsa si era fatto avanti un club del Qatar per il numero 10: il suo sogno però rimane quello di chiudere la carriera al Siviglia o al Cadice. In corsa è entrato anche il Napoli, che ha già chiesto informazioni per il centrocampista. Il prezzo è sempre lo stesso: 15 milioni di euro. Bisognerà capire, poi, se Lotito sarà disposto a venderlo in Italia.