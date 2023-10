Lazio | Luis Alberto sfida Nedved e Milinkovic. Atalanta già "colpita", ma...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un gol per fare cifra torna, avvicinarsi a Nedved e aiutare la Lazio a chiudere al meglio questo tour de force. Luis Alberto ci proverà, domani contro l'Atalanta. Servono i tre punti: Sarri si affiderà, ancora, al suo uomo di maggior talento, ancora più responsabilizzato dopo il rinnovo ufficializzato qualche giorno fa e, soprattutto, l'addio di Milinkovic. Il serbo se n'è andato da centrocampista più prolifico nella storia del club con 69 reti, il Mago è a 49. Il prossimo step è, ovviamente, quello di arrivare a cifra tonda, arrivando a 50 centri. A seguire, finirà nel mirino Pavel Nedved, il precedente primatista di questa speciale classifica con 51 marcature da giocatore della Lazio.

A Bergamo Luis Alberto ha già colpito, ora vuole riuscirci all'Olimpico. Il suo era stato un gol mica banale: siglò la rete del definitivo 3-3 nella sfida giocata il 17 dicembre 2017, evitando alla squadra biancoceleste di tornare a casa sconfitta contro la squadra di Gasperini. Quest'anno lo spagnolo è già a quota due reti: è andato in gol sia contro il Napoli che con la Juve. Nei big match, insomma, ha alzato l'asticella. Leader indiscusso, centrocampista completo, sta dando tutto sé stesso per il bene del gruppo, oltre a consentire a Sarri di usare qualcosa di più in mediana, riuscendo comunque a preservare gli equilibri. La prova col Milan, riporta Corriere dello Sport, non è stata sufficiente per portare a casa dei punti, domani servirà qualcosa di più. Magari un gol, quello che lo porterebbe a festeggiare le 50 marcature in maglia biancoceleste. Un traguardo, ancor più bello se associato a una vittoria che consentirebbe a tutti di vivere al meglio la sosta.

TORNA ALLA HOMEPAGE