Lazio, Luis Alberto stanco e appannato: Sarri riuscirà a rinunciarci?

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna, si prepara a due gare impegnative contro Feyenoord e Roma. I biancocelesti, dopo la deludente prova contro il Bologna devono invertire la rotta e cercare di rialzare la testa e non fallire questi due appuntamenti. In questa situazione è fondamentale lo stato di forma di Luis Alberto. Lo spagnolo in questo avvio di stagione è stato la luce della Lazio e ha inciso in maniera significativa in tutte le vittorie dei biancocelesti. L'ex Liverpool, però, le ha giocate tutte e avrebbe bisogno di riposo.

Dopo il gol firmato contro il Sassuolo non ha più inciso, sembra stanco e privo di energie. Sarri spera di ritrovarlo affinché lo possa aiutare a superare questo momento difficile. Dopo Alessio Romagnoli è il giocatore più utilizzato in termini di minuti. Il Mago al momento ha realizzato tre gol e servito tre assist tra campionato e Champions. Serve risvegliare il genio dello spagnolo per avere la meglio sul Feyenoord prima e sulla Roma poi. Sarri dovrà valutare come gestirlo e farlo rendere al meglio per superare questa fase di appannamento del campione spagnolo. Nelle ultime gare, contro Feyenoord, Fiorentina e Bologna, il Mago è apparso stanco e privo di invettiva forse avrebbe bisogno di riposo.

Quando Luis Alberto non gira la Lazio fa fatica e crea poco in fase offensiva. La partenza di MIlinkovic l'ha responsabilizzato e si è caricato la Lazio sulle spalle, ma è necessario che anche i suoi compagni crescano di condizione e diano una mano. Come riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto è uno dei giocatori più utilizzati da Sarri in termini di minutaggio con 1170 minuti, solo Romagnoli ha giocato di più con 1260'. Come si evince da questi numeri il Mago avrebbe bisogno di rifiatare ma Sarri fatica a rinunciarvi. Kamada alle sue spalle scalpita e spera in una chance, ma rinunciare al Mago non sarà così facile.