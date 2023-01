Lazio, Luis Alberto tra incertezze e mercato: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Niente Luis Alberto a Lecce. Lo spagnolo non partirà insieme alla squadra in vista della ripresa del campionato fissata al Via del Mare contro la compagine di Baroni. Il Mago, che sembrava sulla via del recupero dal fastidio al ginocchio, rimarrà a Roma e cercherà di rimettersi a disposizione in vista del match contro l'Empoli.

Il caso però rimane aperto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i mal di pancia del calciatore tornano in modo ciclico: è successo in estate, è successo ad ottobre, è successo quasi in ogni finestra di mercato esclusa quella del gennaio 2022. La Lazio è pronta a cederlo ma alle condizioni di Lotito: il Cadice ha confermato l'interesse parlando però di costi troppo alti, 20 i milioni richiesti in prestito con obbligo di riscatto. A meno di un affondo di Valencia o Atletico Madrid o di una richiesta da parte di un club di Serie A Luis rimarrà ancora a Roma.