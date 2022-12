Lazio, Luis Alberto: tra mercato e campo si parla sempre del Mago

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine si parla sempre di lui per un motivo o per l'altro. L'allarme nella serata di ieri era scattato subito, all'inizio della cena di Natale che si è svolta all’Hotel Cavalieri. Mancavano in due: Zaccagni a causa della febbre e il Mago che all'inizio aveva invece confermato la sua presenza. Per questo motivo già le prime voci hanno iniziato a rincorrersi finché la moglie Patricia non ha svelato il motivo dell'assenza: un lutto in famiglia. Lo spagnolo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha avvisato il team manager Derkum che poi ha riferito al ds Tare e al presidente Lotito.

Il futuro è comunque tutto da scrivere: Luis è stato uno dei migliori in questo periodo di preparazione e lo ha dimostrato anche nelle due amichevoli disputate dalla Lazio in Turchia. La rottura tra Isco e il Siviglia lo avvicina al ritorno in Liga? Possibile anche se la società biancoceleste non si attende offerte per gennaio, anzi è convinta che il Mago rimarrà almeno fino al termine della stagione.