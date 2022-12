Lazio, lunedì l'inizio del mini-ritiro: ma a sorpresa cambia la sede

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarri ricarica la rosa a suon di allenamenti. Anche per oggi è in programma una doppia seduta di lavoro. La penultima, visto che domani andrà in scena l'ultima sgambata nel centro sportivo biancoceleste. Poi ci sarà la domenica libera, che precederà la partenza per il mini-ritiro in Turchia (non ancora ufficializzato), dove la Lazio rimarrà per cinque giorni. Ma ecco la sorpresa: la destinazione, secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, non è più Belek, bensì Manavgat, altra località marina. Durante il ritiro, come anticipato, sono previste due amichevoli tra il 12 e il 17 dicembre. Le partite dovrebbero essere contro Galatasaray e Hatayspor, indicativamente il 13 e il 16 dicembre.

TORNA ALLA HOMEPAGE