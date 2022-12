Lazio, ma quanto corri? I numeri sui chilometri percorsi sono impressionanti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Manca un mese alla ripresa del campionato di Serie A. In questo periodo gli uomini di Sarri rimasti a Formello avranno modo di migliorarsi ancora di più, lavorando sulla condizione atletica e mettendo in pratica tutte le disposizioni tattiche del mister. Per ora, la Lazio può dirsi soddisfatta dei suoi numeri: come precisa la rassegna stampa di Radiosei, è prima nella massima serie per chilometri percorsi (114) e prima anche per quanto riguarda la distanza media coperta con corsa e scatto (68 i chilometri accumulati nel primo caso, 9 nel secondo).