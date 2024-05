Lazio, Maestrelli e il curioso aneddoto con Rovella: "A fine gara..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Le emozioni dei 50.000 dell'Olimpico sono ancora forti e chiare nella mente e nel cuore di tutti i tifosi della Lazio e soprattutto in quella di Massimo Maestrelli che forse più di ogni altro ha sentito sua quella giornata non riuscendo a trattenere l'emozione. Nella sua mente si sono affollati i ricordi di papà Tommaso e di Maurizio che, come afferma ai microfoni del Corriere dello Sport: "Ho pensato di vedere da un momento all'altro".

Particolare e curioso l'aneddoto alla fine della sfida contro l'Empoli: "Volevo una maglia della partita, l'ho chiesta a Kamada, cosa poteva importare a un giapponese? Invece mi ha risposto: "Questa no, è una maglia importante". Non pensavo ci tenesse così. Sono andato da Immobile, me ne ha promessa una, ma io ne volevo una usata, di quelle sudate e simboliche. Ho provato con Rovella, doveva darla a suo padre. Poi mi ha richiamato Andrea, il figlio di Maurizio: "Rovella darà al papà quella pulita, vuole incontrarti e dartela di persona", queste le parole riportate dal quotidiano.