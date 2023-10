Lazio, manca il miglior Immobile: cresce l'attesa per il suo rientro

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio manca il suo capitano. Ciro Immobile punta a ritornare trascinatore della sua squadra. Gli infortuni lo tormentano: si è dovuto arrendere contro l'Atalanta, per poi dare forfait anche in Nazionale. Ora sta cercando di recuperare per ritrovare la sua forma migliore. Gli esami a cui si è sottoposto in settimana hanno evidenziato un affaticamento con ematoma al flessore, Niente lesione, quindi. Una buona notizia per Sarri che spera di riavere il suo capitano in gruppo da metà settimana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Per la partita con il Sassuolo dovrebbe recuperare solo per la panchina. Poi il rientro a pieno regime dovrebbe avvenire in Champions League contro il Feyenoord il 25 ottobre. La caccia è sempre alla tanto agognata quota 200: gli mancano solo quattro gol, ne ha già fatti due (contro Lecce e Monza) e uno in Nazionale contro la Macedonia del Nord. Per il momento la Lazio si rifugia in Castellanos, partito molto bene, ma l'attesa è per il ritorno del King.