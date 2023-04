Lazio, Manfredonia: “Lui l’uomo in più. Quando gioca trasmette emozioni”

RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte col piede giusto, batte il Monza in trasferta e vola ancor più in alto in classifica. Tre punti pesantissimi che danno maggiore certezza per il raggiungimento del sogno Champions. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a essere soddisfatto del lavoro dei biancocelesti e soprattutto di Sarri, è Lionello Manfredonia. L’ex ammira il secondo posto e non ha dubbi sull’arrivo al traguardo, i complimenti però li riserva in primis al presidente e al direttore sportivo: "Lotito è riuscito a portare in alto la Lazio con bilanci sani e rinforzi di valore grazie a Tare”. Non ha dubbi su quali siano i punti di forza: “La Lazio di Sarri ha un gioco che è stato in grado di sopperire pure alle molte assenze di Immobile”, a questo poi si aggiunge il rilancio di Felipe Anderson e il contributo dei nuovi acquisti specie Romagnoli e Provodel. Infine, ha concluso: ’L’uomo in più? Luis Alberto, il più forte nella squadra. Deve giocare sempre perché trasmette emozioni”.

