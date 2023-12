Lazio, Marchegiani: "Atletico avversario forte. E Simeone è sempre decisivo..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Atletico Madrid - Lazio rievoca grandi ricordi. Ne è un esempio il 31 marzo 1998, quando i biancocelesti di Sven Goran Eriksson hanno espugnato la capitale spagnola per 0-1 grazie alla rete di Jugovic. Ai taccuini de Il Corriere dello Sport, è intervenuto il portiere di quella serata, ovvero Luca Marchegiani: "Una grande partita contro un avversario forte. Ci ha fatto capire che eravamo diventati grandi". Ha riportato alla memoria l'ambiente, che era caldissimo, come quello che troverà anche questa sera la squadra di Sarri. Anche se rispetto al passato è tutto diverso.

Tra l'acquisto di Vieri, "il più forte a livello nazionale", e il gol di Jugovic, che ha portato alla squadra una mentalità differente, l'ora commentatore di SkySport si è soffermato anche su altri temi. Uno, per esempio, è la finale di Coppa Uefa persa nel 1999. Non ci sono rimpianti, però, come ha sostenuto in passato anche Nesta. "Ronaldo quella sera era immarcabile", dice Marchegiani.

Ha grande stima, poi, anche di Simeone, questa sera avversario della Lazio di Sarri. Per l'ex portiere è stato sempre decisivo, soprattutto nell'anno del secondo Scudetto. Anche da allenatore, come da giocatore, è sempre focalizzato su ciò che serve per ottenere il risultato. In chiusura, Marchegiani ha affermato di essere orgoglioso di ciò che ha fatto con la maglia biancoceleste: la partita che gli è rimasta più impressa è la vittoria della Supercoppa Europea contro il Manchester United, dove ha realizzato anche la sua parata preferita, ovvero sul colpo di testa di Scholes.