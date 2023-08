Lazio, Marchegiani sicuro: "Con Milinkovic non avrebbe perso"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Luca Marchegiani ha commentato l'inizio della stagione della Serie A sulle pagine di Libero. L'ex portiere, ora commentatore per Sky, ha spiegato come l'Inter sia la grande favorita per il campionato pur non sottovalutando le altre squadre. L'ex numero uno ha parlato anche della Lazio definendolo pessimo. In particolare Marchegiani ha spiegato come l'assenza di Milinkovic Savic sia stata evidente e che con il serbo in campo probabilmente non avrebbe perso contro il Genoa perché un gol, in un modo o nell'altro, sarebbe arrivato. La cruda realtà, sempre secondo il portiere del secondo scudetto, è che Kamada non ha ancora convinto e che Rovella ancora non ha visto il campo.