Lazio | Marcos Antonio, finalmente tocca a te: a San Siro una grande occasione

Nessuno tocchi Marcos Antonio. Quanto gli vogliono bene ora i laziali e quanto affetto e stima guadagnati dopo il gol contro lo Spezia e l'ultima prestazione contro il Sassuolo. Come riporta la rassegna di Radiosei, domani per il "piccoletto" sarà il banco di prova ufficiale: a San Siro, Sarri gli darà un'altra chance anche "sfruttando" gli infortuni di Cataldi e Vecino: da Verona-Lazio del 6 febbraio a Lazio-Juventus dell'8 aprile non è mai entrato in campionato, poi con la prestazione messa in campo nella trasferta al Picco si è preso finalmente il suo spazio. In Serie A non partiva titolare da Lazio-Monza del 10 novembre 2022.

2 tiri fuori, 1 occasione creata, 7 ingressi nella trequarti avversaria, 1 assist, 51 tocchi, 38 passaggi riusciti su 42 (il 90,5%), 6 possessi guadagnati, 4 palloni persi: i numeri del brasiliano contro il Sassuolo sono tutt'altro che da sottovalutare. Peccato solo per i pochi duelli vinti, ma se il fisico non è di certo il suo punto forte, la mancanza si può calibrare con un piede di qualità.