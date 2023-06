Lazio, Marusic è una garanzia. Ma attenzione a Kezman...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic è pronto a vivere un'altra stagione da protagonista con la maglia biancoceleste. Dopo le ottime prestazioni di quest'anno e la grande costanza mostrata sul campo, il difensore montenegrino vuole mostrare le sue qualità anche sul palcoscenico più importante d'Europa, quello della Champions League. Sarri si fida di lui ed è pronto ad affidargli la fascia destra l'anno prossimo. Sulla corsia mancina, Pellegrini o chi per lui, dovranno garantire una spinta maggiore. A destra non c'è storia: gioca Adam. Ha un grande rapporto con tifosi e ambiente, ma il club ascolterà eventuali offerte, prendendo in considerazione solo quelle clamorose. Per il resto la linea è tracciata. Marusic resta in biancoceleste. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ma non c'è fretta di sedersi al tavolo. Lo si farà più avanti. Attenzione solo al suo agente. I rapporti con Kezman potrebbero cambiare con la situazione Milinkovic. Questo non significa che la Lazio lo voglia svendere o che il procuratore si stia muovendo per portarlo via. Se non dovessero arrivare offerte top da qui alle prossime sessioni di mercato, allora, si inizierà a lavorare per un potenziale rinnovo.