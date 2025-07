Lazio, Marusic leader silenzioso: è ad un passo da un traguardo storico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic cerca un posto nella storia della Lazio. Pilastro indiscusso dello spogliatoio, l'esterno si appresta a cominciare quella che sarà la sua nona stagione in biancoceleste, sempre con lo stesso spirito di sacrificio e con la stessa voglia di mettersi a disposizione ovunque serva. Alla Lazio, il montenegrino è diventato un vero e proprio jolly capace di ricoprire praticamente ogni ruolo, una pedina imprescindibile nella rosa, sulla quale poter fare cieco affidamento nei momenti di emergenza.

Nella rosa attuale, nessuno può vantare più presenze di Marusic, che con 316 apparizioni è già dodicesimo nella classifica all time della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, se con il ritorno di Sarri dovesse ritagliarsi spazio, Adam potrebbe scalare diverse posizioni, arrivando addirittura in Top 5 davanti a ex compagni come Felipe Anderson (326), Immobile e (340) e MIlinkovic-Savic (341), ma anche sopra a vecchi simboli come Ledesma (318), D'Amico (336), Marchegiani (339) e Puccinelli (342). Restano, per ora, irraggiungibili Radu (427), Favalli (401), Negro (376) e Lulic (371).

In una stagione che parte già in salita a causa del mercato bloccato, Sarri dovrà innanzitutto ripartire da alcune certezze e il montenegrino è una di quelle. Marusic è a 36 partite dal diventare uno dei cinque giocatori più presenti nella storia biancoceleste, un traguardo reso possibile dal suo straordinario spirito di sacrificio e dalla affidabilità assoluta. La ripartenza della Lazio poggia anche su di lui.

