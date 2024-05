Lazio, Massimo Maestrelli: "Babbo, il sogno di Bigon e il limone per Chinaglia"

RASSEGNA STAMPA - Sulle colonne del Messaggero, Massimo Maestrelli torna a parlare del Babbo (come lo chiama lui) e della sua storia, di quell'uomo che era impossibile non apprezzare e amare, vero artefice di un traguardo che è diventato insieme miracolo e leggenda. Oggi, prima della partita contro l'Empoli, l'Olimpico si riunirà per ricordare e celebrare i cinquant'anni da quell'impresa divenuta eterna: "Di emozioni ne sto vivendo ogni giorno, in grandi quantità, da almeno due mesi. Sembra quasi che babbo sia ancora vivo, tanto riesco a ricevere e a trasmettere alla gente che mi parla, mi cerca e mi abbraccia". Non saranno semplici da gestire, rivela Massimo prima di raccontare un aneddoto molto recente sull'ex Alberto Bigon.

BIGON - Tommaso sognava di averlo nella sua Lazio, insieme a Re Cecconi. All'epoca il presidente Lenzini lo costrinse a scegliere e la sua decisione ricadde sull'Angelo Biondo: "Sto girando un film sulla vita di mio padre, dalla guerra fino alla sua scomparsa (uscirà a ottobre, ndr) e così telefono ad Alberto Bigon, che giocava nel Foggia ma che poi ha vinto lo scudetto a Napoli con Maradona. L'ho invitato a casa, a mangiare con i miei figli e i miei nipoti: ebbene, si è messo a piangere, tanto gli batteva il cuore. La lazialità ti entra dentro e ti travolge, è un sentimento unico. Bigon arrivò qualche anno dopo, nonostante mio padre non ci fosse più: non potevo chiudere senza giocare nella squadra di Maestrelli, mi ha ricordato in questi giorni".

UN SOGNO CHE DIVENTA MITO: IL MIRACOLO DEL MAESTRO - Il ricordo dello Scudetto, sottolinea, è fortissimo. La mostra Meravigliosa in questo senso lo ha aiutato a rendersene conto. I cinquant'anni non sembrano essere passati, la leggenda vive nel cuore e nella mente di tifosi che, anche se non l'hanno vissuta, oggi la conservano nei racconti di padri e nonni. Una memoria indelebile, come la figura di Tommaso grande allenatore e grande uomo, come grande fu il suo miracolo: "Ha creato un sogno e lo ha trasformato in realtà e poi in un mito. In giro mi abbracciano e mi dicono: per noi vale come se tu fossi Tommaso. A volte mi domando come sia stato possibile e oggi ho una risposta che non deve essere riduttiva: le morti di tutti quei giocatori, oltre a quella di mio babbo, e le altre disgrazie hanno spinto la Lazio nella memoria di tutti". Ne è prova un altro ricordo che Massimo rende noto. Vicino alla tomba, simbolo della storia biancoceleste, dove sono sepolti Maestrelli, Wilson e Chinaglia, racconta di aver trovato un ragazzo di 35 anni talmente tanto coinvolto da quell'impresa al punto di tatuarsela sul corpo.

IL 'NO' ALLA JUVE E ALLA NAZIONALE - La grandezza del 'Maestro' si misura in ciò che è stato e ciò che ha fatto, prima e dopo lo Scudetto. Come quando nel '74 venne chiamato a Torino da Agnelli che gli propose la panchina della Juve. La risposta? Ovviamente negativa: "Gli disse che non avrebbe mai potuto abbandonare la barca biancoceleste, tra l'altro finita in cattive acque". Una possibilità in più, però, l'avrebbe avuta la Nazionale, disposta ad affidargli il posto dopo l'addio di Valcareggi, ma anche qui la Lazio venne prima: "Se la Lazio non avesse avuto problemi, forse avrebbe accettato di guidare la Nazionale dopo Valcareggi e i Mondiali del '74, quelli del famoso gestaccio di Chinaglia".

IL LIMONE PER CHINAGLIA - E proprio Chinaglia fu simbolo insieme a lui. La loro, d'altronde, era una coppia unica nonostante un avvio complicato con 'Long John' che non comprendeva il motivo della scelta di sostituire l'amato Lorenzo con lui. Si arrivò, racconta ancora Massimo al quotidiano, al punto che un giorno Giorgio si rifiutò di giocare per influenza, ma come sempre Tommaso ebbe la soluzione: "Negli spogliatoi, davanti a lui, sbucciò un limone e gli disse: mangialo, tutto intero, e vai a giocare. La Lazio riuscì a vincere, Giorgio segnò una doppietta e si innamorò del suo allenatore. Tanto era animale in campo, tanto era dolce nella vita".