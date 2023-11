Lazio, Milinkovic è il passato: ora l’uomo chiave è Luis Alberto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È il giorno del derby. La Capitale sta contando le ore che mancano al fischio d’inizio, i tifosi fremono e nella loro mente sono molteplici i pensieri. Uno su tutti, vista anche la situazione di Zaccagni, è per Luis Alberto. Giocherà? Il test, come riporta il Corriere dello Sport, ha avuto un esito positivo dal punto di vista della disponibilità e quindi sarà lì con i suoi compagni per dare battaglia, ma certo non è al top della forma. Sarà lui l’uomo chiave della squadra e della sfida, considerando anche che è la prima stracitttadina senza Milinkovic.

Il popolo biancoceleste punta su di lui e sulle sue giocate, lo stesso fa Sarri che ormai non ci rinuncia più. I numeri, anche, sono dalla sua parte: tre gol e altrettanti assist in campionato, la perla per Provedel contro l’Atletico Madrid e poi quelle 551 sequenze su azione a cui ha partecipato. Nessuno come lui in Serie A. C’è un dettaglio però, che non sfugge. Alla Roma ha fatto male tre volte, ma non si ricorda nessun passaggio vincente. Chissà, magari oggi potrebbe essere l’occasione giusta. Immobile lo aspetta.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE