Lazio, Milinkovic e Luis Alberto a corrente alterna: Sarri vuole rigenerarli

Tre amichevoli, solo 75 minuti giocati. Milinkovic ormai sta bene, il fastidio alla caviglia che lo aveva lasciato fermo nella sfida contro il Galatasaray ora non è più un problema. Contro l'Hatayspor non è partito titolare, ieri contro l'Almeria è subentrato quando la partita era già in salita. Il serbo deve ricarburare e reinserire la marcia giusta. L'importanza del numero 21 per i biancocelesti è sotto gli occhi di tutti e i numeri parlano per lui. Sia il Sergente che Luis Alberto sono i fari del centrocampo. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, Sarri deve saper gestire nel migliore dei modi Luis Alberto e lo stesso Sergente "proteggendoli" dalle continue voci di mercato che gli orbitano in torno: Atletico Madrid e Siviglia per Luis, Arsenal per Sergej. Per il momento solo voci, bisognerà vedere se qualcuno si muoverà concretamente. Gennaio è alle porte e la Lazio, per ora, si tiene stretta i due.

Pubblicato il 23/12 alle 8.00