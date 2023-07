Lazio, Milinkovic saluta i compagni: il gesto del Sergente

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic Savic è atteso oggi in Austria per le visite mediche con l'Al-Hilal. Il nuovo capitolo della sua vita è pronto ad aprirsi, ma il serbo non dimentica di certo chi per 8 anni è stata la sua famiglia e la sua casa. Il giocatore, come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, ha salutato tutti i compagni nella chat di squadra. Un saluto prima di andare e di cominciare la sua nuova avventura. Dopo le visite mediche sarà la volta dell'ufficialità e dell'addio anche ai tifosi. Il serbo è al lavoro per salutare nel miglior modo possibile i tifosi biancocelesti di cui resta un idolo. Sostenitori che hanno subito attivato le notifiche ai canali ufficiali del club e del giocatore in attesa del comunicato ufficiale.