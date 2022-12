Lazio, Milinkovic torna da Sarri. Ma c’è di mezzo Kezman e l’infortunio…

RASSEGNA STAMPA - È troppo importante per questa Lazio. Dopo un Mondiale così così con la maglia della sua Serbia, Milinkovic è pronto a tornare e a mettersi nuovamente a disposizione di Sarri. In questo momento il Sergente è in patria dove sta lavorando e sta svolgendo terapie per smaltire al 100% il problema alla caviglia. C'è grande ottimismo per il piccolo infortunio del 21 che tornerà a pieno regime a Formello a partire da lunedì. C'è una seconda parte di stagione importantissima da preparare insieme alla sua banda. Sergej è pronto a caricarsi ancora tutti sulle sue spalle larghe. Nella giornata di oggi, Milinkovic vedrà anche il suo agente Kezman. Sarà l'occasione per parlare un po' di tutto, anche del futuro. Il club biancoceleste è convintissimo che il centrocampista resti a Roma a gennaio. Non sembra esserci aria di un addio immediato. In estate se ne riparlerà.

Pubblicato l'8/12 alle 08.15