Lazio | Missione Isaksen, Sarri ci (ri)prova: ora è tempo di consacrazione

RASSEGNA STAMPA - Missione Gustav, parte due. Tra i compiti affidati a Sarri all'inizio del nuovo mandato alla Lazio c'è, senz'altro, quello di far sbocciare definitivamente Isaksen. Sono passati 714 giorni dall'arrivo all'aeroporto di Fiumicino con centinaia di tifosi ad aspettarlo. Un affetto che il danese, tanto euforico quanto incredulo, ha ricambiato a tempi alterni, soprattutto con Mau in panchina. Due gol, due assist e un rigore procurato in 32 presenze prima delle dimissioni del Comandante, accolte quasi come una liberazione. Vietato però farsi influenzare dal passato: Isaksen ci ha messo una pietra sopra e infatti non ha nascosto l'entusiasmo per il Sarri-bis: "Non vedo l'ora di rivederlo. È stato bello averlo con me quando sono arrivato alla Lazio".

Dall'altra parte, prosegue Il Messaggero, l'allenatore si è fatto un'idea anche sulla stagione appena conclusa agli ordini di Baroni, a furia di riguardarsi le partite: "Ha fatto sprazzi e ottimi momenti in cui ha reso molto meno, ma ha intrapreso la direzione giusta". Musica per le orecchie dell'esterno d'attacco, reduce da un'annata sicuramente migliore rispetto alla prima a Formello, griffata da 6 gol, 4 assist e quella sensazione di nascondere ancora il massimo del potenziale.

Chi è Gustav? Quello devastante di inizio febbraio e metà aprile, o quello a intermittenza delle altre fasi della stagione? Ecco la domanda a cui dovrà rispondere a suo di sterzate, gol e assist il danese, con Sarri che non vede l'ora di vincere un'altra sfida dopo esserci già riuscito sull'altra fascia. Se Zaccagni è diventato un'ala da doppia cifra, infatti, lo deve proprio al Comandante. Prima del 2022/23, il capitano biancoceleste non aveva mai raggiunto certi picchi. Isaksen solo nello stesso anno, ma in Danimarca. Ora è arrivato il momento della consacrazione.

