Lazio, Motta convocato in Nazionale? Baldini ci pensa: le riflessioni
RASSEGNA STAMPA - Le prime convocazioni di Baldini. Due amichevoli a giugno per la Nazionale italiana, visto che non andremo al Mondiale: si giocherà contro Grecia e Lussemburgo. Il ct traghettatore (in attesa dell'annuncio del nuovo mister) è stato chiaro: porterà quasi esclusivamente giocatori della 'sua' Under 21, lasciando a casa diversi big.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra questi nomi potrebbe rientrare anche Edoardo Motta, portiere della Lazio. Dietro a Donnaruma sono in tre per due posti: gli altri due in lista sono Palmisani e Daffara, grandi protagonisti in Serie B quest'anno. Da verificare però le condizioni dell'estremo difensore biancoceleste, che ha saltato le ultime due partite (contro Roma e Pisa) per un problema fisico ai flessori. Le convocazioni saranno annunciate domani, il raduno a Coverciano inizierà il 28 sera.