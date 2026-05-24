Lazio, Motta convocato in Nazionale? Baldini ci pensa: le riflessioni

24.05.2026 12:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Motta convocato in Nazionale? Baldini ci pensa: le riflessioni
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RASSEGNA STAMPA - Le prime convocazioni di Baldini. Due amichevoli a giugno per la Nazionale italiana, visto che non andremo al Mondiale: si giocherà contro Grecia e Lussemburgo. Il ct traghettatore (in attesa dell'annuncio del nuovo mister) è stato chiaro: porterà quasi esclusivamente giocatori della 'sua' Under 21, lasciando a casa diversi big.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra questi nomi potrebbe rientrare anche Edoardo Motta, portiere della Lazio. Dietro a Donnaruma sono in tre per due posti: gli altri due in lista sono Palmisani e Daffara, grandi protagonisti in Serie B quest'anno. Da verificare però le condizioni dell'estremo difensore biancoceleste, che ha saltato le ultime due partite (contro Roma e Pisa) per un problema fisico ai flessori. Le convocazioni saranno annunciate domani, il raduno a Coverciano inizierà il 28 sera.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.