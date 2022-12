Lazio, nel 2023 un Olimpico nuovo per Sarri: interventi massicci sul terreno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A gennaio un Olimpico nuovo per la Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Sport e Salute sta lavorando per migliorare il terreno di gioco. Durante la sosta, il manto verde è stato sottoposto a una serie di interventi volti a migliorarne la fittezza e la robustezza. Per far ciò, sono stati utilizzati mezzi tecnologici come le fitolampadine, in grado di riprodurre la luce naturale del sole, e prodotti naturali come amminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo. Infine, sono state eseguite diverse semine più adatte all'interno e sono state cambiate per intero le due zolle nelle aree piccole del portiere. Sarà di certo felice Maurizio Sarri che, come il "collega" Mourinho, aveva spesso e volentieri messo in primo piano le pessime condizioni dell'Olimpico.

