Lazio, non solo Turchia: in via di definizione un altro test fuori dall'Italia

Dopo le tante voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, sembra esser giunti finalmente a una conclusione: la Lazio trascorrerà cinque giorni in Turchia, svolgendo una sorta di mini-ritiro. Si partirà lunedì e sono in programma un paio di amichevoli, anche se le date non sono state ancora ufficializzate. Si dovrebbe trattare di due sfide contro Galatasaray e Hatayspor. Poi i biancocelesti rientreranno in Italia per proseguire il lavoro a Formello, ma è in via di definizione un'altra amichevole, da fissare per il 23 dicembre, prima del rompete le righe per Natale. E come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe avere la Spagna per sede. Un altro appuntamento importante per mantenere alta la concentrazione in vista della ripresa del campionato dopo la pausa Mondiali.

