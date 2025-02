Lazio, Noslin non convince: contro l'Inter ecco Tchaouna

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà una Lazio inedita quella che scenderà in campo questa sera a San Siro nella sfida con l'Inter, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Mister Baroni dovrà fare a meno del Taty Castellanos e l'assenza dell'attaccante in questo momento pesa enormemente con Noslin che non sembra ancora aver fatto quel salto su cui il tecnico sta lavorando dal suo arrivo.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la prova dell'olandese contro il Venezia non ha convinto ed ecco che Baroni cambia ancora: a guidare l'attacco sarà infatti Tchaouna. A gennaio sembrava aver le valige pronte e invece questa sera scenderà in campo da titolare. Il tecnico ha deciso di tenersi Pedro come carta in panchina con un pensiero anche alla gara di Milano contro il Milan. Di fatto saranno cinque i cambi rispetto al Venezia con fuori anche Marusic, Romagnoli e Tavares.